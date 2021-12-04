“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة
هبة بريس - الرباط
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن تنظيم رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و دول أخرى.
وذكرت الشركة، عبر منشور على صفحتها بفيسبوك، أنها برمجت رحلات استثنائية جديدة ابتداء من 7 دجنبر وإلى غاية 10 دجنبر 2021، إلى ثلاث دول وهي فرنسا وإسبانيا وموريتانيا.
هذا وتأتي هذه الرحلات الاستثنائية، بعد قرار السلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية لأسبوعين بسبب متحور أوميكرون.
ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
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20 تعليقات
جيد
قام المغرب بهذه المبادرة بتنظيم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة.وذالك خوفا من تفشي المتحور الجديد اوميكرون…
لآ داعي لتخوفينا من هذا المتحور الجديد نحن له بالمرصاد .كما فعلنا لوالدته كورونا هههههههه
كل هذا سياسة قائمة بين الدول من أجل ترويج اللقاحات هههههههه.
لقد بلغتم مرادكم ووصلتم إلى مبتغاكم بعدما حطمتم نفسيتنا ودمرتمونها.حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
إذا أراد الله أن يرفع عنا هذآ المتحور (كن فيكون) إن الله قادر على كل شيء ونعم بالله العلي العظيم.
نحن لانخاف لا من كورونا ولاكن سلالتها المتحور الجديد اوميكرون ولاغيره… ماعاد من الخالق سبحانه وتعالى.واذا كتب لنا الموت فلا هروب منه لقوله في كتابه الكريم (..ويدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة….) صدق الله…
المشكل الكبير الذي لم يفهم لدى المغاربة هو إنتهاء صلاحية جواز التلقيح وكيف سيمر هؤلاء من المطارات الم يكن لديهم جواز التلقيح هههههههههههه.
الخوف هو ان تبدل الحكومة قرارها بشأن الرحلات الجوية الإستثنائية هههههههه.
ما كفايا تمثيليات علينا لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا. لآ متحور جديد ولا كوفيد 19 كورونا.كل هذا مجر لعبة تجارية وسياسية فقط…. هههههههههههه.
تلقينا الجرعة الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة إذن هل هناك المزيد من الجرعات .كما يقال المثل المغربي (الزيادة من رأس الحمق.ههههههههههه.
بعدما انتهى السيناريو كوفيد 19 كورونا وانتهت قلنا الحمد لله سنرجع إلي الحياة الطبيعية ..ولكن للاسف الشديد هانحن سترجع إلى الصفر هههههههه الضحك بعينيه هههههههه.
سؤالي هل الجرعة الثالتة ستحمينا من هذا المتحور الجديد اوميكرون… هههههههههههه.
غير معقول تغلقوا عنا الرحلات الجوية تسببون عراقيل للجالية المغربية.اليوم اغلقتم وغذا ماذا سيقع حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.انها قرارات تافهة لا محل لها من الإعراب….
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون حتى نسترجع ما ضاع منا.
المشكل الكبير ليس الاغلاق المطارات وإنما اليوم تم إغلاق دور الثقافة ومنع المهرجانات والحفلات وووووووو وغيرها .. إنها قرارات تافهة لا يوجد لها في الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
بعدما تنفسنا الآن بهذا المتحور الجديد اوميكرون تريدون الاغلاق الكلي هههههههه والرجوع الى الصفر.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….
إنه متحور وهمي فقط ومسرحية مؤلفة بين مخرجين سياسين من أجل تحطيم نفسيتنا أولا..وتتحطيم اقتصادنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
ربما الاهمال والتهور وأخذ هذآ بالاستهزاء حتى وصلنا لهذا الحال وكانت النتائج سلبية . يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور به.
الاثمنة مرتفعة لمادا هدا الاستغلال البشع