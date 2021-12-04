“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة

2021-12-04 / 12:39 مساءً
20
هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن تنظيم رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و دول أخرى.

وذكرت الشركة، عبر منشور على صفحتها بفيسبوك، أنها برمجت رحلات استثنائية جديدة ابتداء من 7 دجنبر وإلى غاية 10 دجنبر 2021، إلى ثلاث دول وهي فرنسا وإسبانيا وموريتانيا.

هذا وتأتي هذه الرحلات الاستثنائية، بعد قرار السلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية لأسبوعين بسبب متحور أوميكرون.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of مصر تختبر لقاحها الجديد “كوفي فاكس” بتطعيم 9 متطوعين

مصر تختبر لقاحها الجديد “كوفي فاكس” بتطعيم 9 متطوعين

2021-12-04 / 11:12 مساءً
Photo of وزارة الصحة تكذب مضامين شكاية متعلقة بصفقات فساد خلال فترة ”كوفيد“

وزارة الصحة تكذب مضامين شكاية متعلقة بصفقات فساد خلال…

2021-12-04 / 6:34 مساءً
Photo of 33.86 مليون مشترك بالأنترنت في المغرب حتى أواخر 2021

33.86 مليون مشترك بالأنترنت في المغرب حتى أواخر 2021

2021-12-04 / 5:40 مساءً
Photo of التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

التلقيح ضد كورونا.. أزيد من 1.7 مليون شخص تلقوا…

2021-12-04 / 5:09 مساءً
Photo of الوزير بنسعيد يقوم بزيارة مفاجئة لمركز حماية الطفولة بأكادير

الوزير بنسعيد يقوم بزيارة مفاجئة لمركز حماية الطفولة بأكادير

2021-12-04 / 5:01 مساءً
Photo of تسجيل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 127 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا خلال 24…

2021-12-04 / 4:16 مساءً
Photo of تجديد لجنة “الكاشروط” للطائفة اليهودية بالدار البيضاء

تجديد لجنة “الكاشروط” للطائفة اليهودية بالدار البيضاء

2021-12-04 / 3:54 مساءً
Photo of قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية لا يشمل السينما والمسرح والمتاحف

قرار منع التظاهرات الفنية والثقافية لا يشمل السينما والمسرح…

2021-12-04 / 3:35 مساءً
Photo of إحباط محاولة تهريب 5000 طائر من نوع “الحسون” نحو الجزائر

إحباط محاولة تهريب 5000 طائر من نوع “الحسون” نحو…

2021-12-04 / 3:29 مساءً
Photo of بنعلي: المغرب يتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي لتكثيف الاستثمارات بالطاقات المتجددة

بنعلي: المغرب يتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي لتكثيف الاستثمارات…

2021-12-04 / 2:09 مساءً

‫20 تعليقات

  2. قام المغرب بهذه المبادرة بتنظيم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة.وذالك خوفا من تفشي المتحور الجديد اوميكرون…

  7. نحن لانخاف لا من كورونا ولاكن سلالتها المتحور الجديد اوميكرون ولاغيره… ماعاد من الخالق سبحانه وتعالى.واذا كتب لنا الموت فلا هروب منه لقوله في كتابه الكريم (..ويدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة….) صدق الله…

  8. المشكل الكبير الذي لم يفهم لدى المغاربة هو إنتهاء صلاحية جواز التلقيح وكيف سيمر هؤلاء من المطارات الم يكن لديهم جواز التلقيح هههههههههههه.

  10. ما كفايا تمثيليات علينا لقد سئمنا من تصرفاتكم معنا. لآ متحور جديد ولا كوفيد 19 كورونا.كل هذا مجر لعبة تجارية وسياسية فقط…. هههههههههههه.

  11. تلقينا الجرعة الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة إذن هل هناك المزيد من الجرعات .كما يقال المثل المغربي (الزيادة من رأس الحمق.ههههههههههه.

  12. بعدما انتهى السيناريو كوفيد 19 كورونا وانتهت قلنا الحمد لله سنرجع إلي الحياة الطبيعية ..ولكن للاسف الشديد هانحن سترجع إلى الصفر هههههههه الضحك بعينيه هههههههه.

  14. غير معقول تغلقوا عنا الرحلات الجوية تسببون عراقيل للجالية المغربية.اليوم اغلقتم وغذا ماذا سيقع حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.انها قرارات تافهة لا محل لها من الإعراب….

  16. المشكل الكبير ليس الاغلاق المطارات وإنما اليوم تم إغلاق دور الثقافة ومنع المهرجانات والحفلات وووووووو وغيرها .. إنها قرارات تافهة لا يوجد لها في الوجود حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  17. بعدما تنفسنا الآن بهذا المتحور الجديد اوميكرون تريدون الاغلاق الكلي هههههههه والرجوع الى الصفر.لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم….

  18. إنه متحور وهمي فقط ومسرحية مؤلفة بين مخرجين سياسين من أجل تحطيم نفسيتنا أولا..وتتحطيم اقتصادنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  19. ربما الاهمال والتهور وأخذ هذآ بالاستهزاء حتى وصلنا لهذا الحال وكانت النتائج سلبية . يجب أخذ الحيطة والحذر وعدم التهور به.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق