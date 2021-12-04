“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب ودول جديدة

هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، عن تنظيم رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و دول أخرى.

وذكرت الشركة، عبر منشور على صفحتها بفيسبوك، أنها برمجت رحلات استثنائية جديدة ابتداء من 7 دجنبر وإلى غاية 10 دجنبر 2021، إلى ثلاث دول وهي فرنسا وإسبانيا وموريتانيا.

هذا وتأتي هذه الرحلات الاستثنائية، بعد قرار السلطات المغربية بتعليق الرحلات الجوية لأسبوعين بسبب متحور أوميكرون.

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