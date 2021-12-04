“شكرا” ديو غنائي يجمع عبد الفتاح جريني وجميلة البدوي

هبة بريس

بعد نجاحهم سوياً وتكوينهم ثنائي ناجح احبه الجميع سواء كان غنائي او برامج، يكرر المطربين عبد الفتاح جريني وجميلة البدوي تجربتهم في تقديم ديو غنائي جديد من خلال أحدث أغانيهم شكرا الأغنية من كلمات والحان Mobeazy باللهجة المغربية البيضاء ومن رعاية شيفرولية.

وتعتبر شكرا هي رابع تجربة تجمع بين جريني وجميلة بعد عهود الحب، وظالمة وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان ، وأيضا أغنية سمع صوتك للعالم وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني.

وبذلك كونوا ثنائي ناجح زاد من شعبيتهم وأصبحت لهم قاعدة وفئة كبيرة من الجمهور الذي أصبح يطالبهم بالظهور سويا بشكل كبير، يذكرنا بنجوم الزمن الجميل والثنائيات التي يفتقدها البعض.

على صعيد آخر يعمل كل منهم على ألبومه الغنائي حيث يستعد عبد الفتاح جريني لطرح ألبومه الجديد تزامنا مع أعياد الحب فبراير 2022 وهو متنوع ما بين المصري والخليجي والمغربي وكذلك لديه جولة غنائية في عدد من الدول العربية.

كذلك تعمل جميلة على مشروع غنائي خليجي جديد سيكون مفاجأة ونقلة مختلفة تشهدها الموسيقى الخليجي، حيث اشتهرت جميلة منذ ظهورها بالتنوع والتجدد الموسيقي.

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