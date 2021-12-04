تازة.. صورة لتلاميذ فوق سطح سيارة للنقل السري تلهب مواقع التواصل الإجتماعي
نقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتلاميذ بجماعة الربع الفوقي بدائرة وادي امليل باقليم تازة، مكدسين فوق سقف سيارة للنقل السري بدواويرهم بالعالم القروي ، حيث طالب نشطاء رواد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” وزارة التربية الوطنية بتخصيص لهم وسائل النقل المدرسي بالعالم القروي التي تربط أغلبية دواوير التلاميذ بمدارسهم بالإضافة إلى توسيع الطرق وتعبيدها.
و نبه ذات النشطاء من الخطر الذي يتربص بالتلاميذ يوميا ، عبر نقلهم بهذه الطريقة العشوائية في غياب الجهات المسؤولة التي تشكل خطرا على حياتهم، في ظل غياب وسائل للنقل المدرسي المنظم أو المرخص له بالعالم القروي.
إلا أن السؤال الذي يطرح على لسان كافة سكان الجماعات المتضررة من مثل هذا الوضع ويظل معلقا ينتظر الإجابة عنه من طرف الجهات المعنية بالأمر هو: إلى متى ستضل مثل هذه الدواوير تعاني من وسائل النقل المدرسي، وما هو دور المجلس الإقليمي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؟
4 تعليقات
وافيدك يا وزير التربية والتعليم حتى يكون هو متربي عاد يشوف تربية والتعليم ديال الشعب وااااعلمن تعاود زابورك يا داوود شوكون الي حاس بيك يا الدويش حسبنا اللله ونعم الوكيل
شوف التلاميذ رجال الغد النقل لي وفرتيه اوزير التربية ندعوك الى الله وملتقان غدا امام ملك الملوك
Il construire des voitures a bas prix financé par letat pour le transport des etudiants.
ليس فقط في تازة.بل العديد من المدارس ينتقل اليها التلاميذ مكدسين في سيارات.اما على سطح السيارات فذاك يحدث للصغار وللكبار ايضا في كثير من الاسواق الأسبوعية نهارا جهارا وامام مختلف السلطات.