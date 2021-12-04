في سابقة من نوعها .. جامعة بني ملال توقع الشهادات إلكترونيا

هبة بريس

صادقت جامعة السلطان مولاي سليمان مؤخرا على التوقيع الإلكتروني للشهادات التي تمنحها ، وذلك في سابقة من نوعها على المستوى الوطني.

وأوضحت جامعة السلطان مولاي سليمان، في بلاغ بهذا الخصوص، أنها دأبت على تسليم آلاف الدبلومات كل سنة، وهي مهمة شاقة للغاية ، من حيث عدد التوقيعات المطبوعات المرافقة، أما اليوم ، فبإمكان رئيس المؤسسة ، بواسطة التوقيع الاكتروني، توقيع هذه الشهادات بأعداد كبيرة بنقرة واحدة.

وأضاف المصدر أن الجامعة تعتزم من خلال هذا الإجراء الجديد ، تأمين والتصديق على شهادات طلبتها. ويتعلق الأمر بعملية واسعة بدأ تفعيلها مؤخرا، حيث تشكل محركا للنجاعة في الأداء، وآلية لخلق المرونة وتحفيز المستخدمين على الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفت إلى أن هذه العملية سبقها تدقيق لمحتوياتها سواء على مستوى المؤسسة أو رئاسة الجامعة ، مشيرا إلى أنه تم اختيار المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة كمؤسسة رائدة لإطلاق هذه المبادرة، على أن يتم تعميم هذا الإجراء تدريجيا قبل نهاية السنة الدراسية الحالية.

من هذا المنطلق لم تعد المؤسسات والمنظمات التي تضطلع بالتوظيف على المستوى الوطني أو الدولي ، بحاجة إلى الاتصال بالجامعة للتحقق من صحة الشهادة. ويمكن اليوم القيام بذلك مباشرة عبر الإنترنت باستخدام منصة E-SIGN-USMS.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0