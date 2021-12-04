مخدرات محجوزة
صورة تعبيرية - مخدرات محجوزة

كانت في طريقها لدولة إفريقية.. حجز أزيد من 8 أطنان من المخدرات

2021-12-04 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس

تمكن المكتب الوطني لمكافحة المخدرات التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة 3 دجنبر الجاري، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ثمانية أطنان و990 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية النوعية بمستودع كائن بمنطقة قروية بدوار “موالين الواد”بجماعة الفضالات بضواحي الدار البيضاء، حيث تم العثور على المخدرات المحجوزة مخبأة بعناية في تجاويف داخل قطع كبيرة من الرخام، يناهز وزن كل قطعة حوالي عشرة أطنان، والتي كانت معدة للتصدير نحو دولة إفريقية، كما تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، وسيارتين تحملان لوحات ترقيم مزيفة.

وقد أسفرت إجراءات البحث عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي وخمسة أشخاص آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية، والذين كشفت عمليات التنقيط بقواعد البيانات الوطنية والدولية أن اثنين منهم يشكلان موضوع بحث على الصعيد الوطني في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، بينما يشكل مشتبه فيه ثالث موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالقتل العمد.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد مسالك التهريب الدولي المعتمدة، فضلا عن ضبط جميع المتورطين المرتبطين بهذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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