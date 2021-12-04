إلغاء انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة البيضاء-سطات

هبة بريس – الرباط

ألغت المحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، انتخاب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات حسن البركاني. وذلك بناء على دعوى وضعها رئيس الغرفة خلال الولاية السابقة ياسر عادل المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري.

ويشار أن حسن البركاني المنتمي لحزب الاستقلال على 83 صوتا، متقدما على منافسه الوحيد الرئيس المنتهية ولايته ياسر عادل عن حزب الاتحاد الدستوري الذي حصل على 56 صوتا.

ويشار أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، وهي أكبر غرفة من نوعها على الصعيد الوطني من هيئة منتخبة تمثل قطاعات التجارة والصناعة والخدمات وهيئة دائمة تتمثل في الطاقم الإداري.

وتضم الغرفة 75 عضوا منتخبا يتوزعون حسب النفوذ الترابي للغرفة على : 30 عضوا يمثلون صنف الصناعة و28 عضوا يمثلون صنف التجارة و17 عضوا يمثلون صنف الخدمات، والذين يشكلون جميعا الجمعية العامة للغرفة.

ولغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب ثلاث مهام رئيسية وهي مهمة تمثيلية، باعتبارها تمثل مصالح منتسبيها لدى السلطات العمومية ومهمة إدارية وتقديم الخدمات، بحكم أنها مدعوة لتقديم خدمات لفائدة منتسبيها وتسيير منشآت ومؤسسات ذات منفعة عامة، (مناطق صناعية، مراكز تجارية، مدارس التجارة والتدبير..) فضلا عن مهمة استشارية، من جهة أولى، من خلال تقديم اقتراحات جديدة وملموسة يعبر عنها المنتسبون لدى السلطات العمومية والتي من شأنها خدمة التنمية الاقتصادية للبلاد. ومن جهة ثانية، من خلال تقديم المعلومات الاقتصادية والمشورة والمساندة لفائدة المنتسبين.

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