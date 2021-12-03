A Medical worker test Ultra orthodox jews for coronavirus, at a site to collect samples for coronavirus testing in the northern Israeli city of Tzfat on February 10, 2021. Photo by David Cohen/Flash90 *** Local Caption *** ?????? ????? ????? ???? ????? ???? ?????? ?????? ???

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ”أوميكرون” وتشتبه في 27 حالة أخرى

2021-12-03 / 11:00 مساءً
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها سجلت سبع حالات إصابة بمتحور “أوميكرون”، ما يثير المخاوف من زيادة وشيكة في الإصابات بالمتغير الجديد.

وأضافت الوزارة أن أربعا من الحالات المؤكدة الجديدة سجلت لدى أشخاص لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وعادوا مؤخرا من جنوب إفريقيا.

وبين الثلاثة الآخرين، شخصان عادا من جنوب إفريقيا وبريطانيا، وتلقيا جرعتين وجرعة تعزيزية من لقاح “فايزر- بيونيتك”، فيما عاد الشخص الثالث من مالاوي وتم تلقيحه بـ”أسترازينيكا”.

وقالت وزارة الصحة إن لديها “شكا كبيرا” في أن 27 حالة أخرى تم تحديدها كإصابات بفيروس كورونا هي أيضا إصابات بالمتحور الجديد، ثمان منها لأفراد سافروا إلى الخارج أو خالطوا أحد الوافدين الجدد الذين ثبتت إصابتهم بمتحور “أوميكرون”.

وكانت إسرائيل من أوائل الدول التي أغلقت حدودها أمام جميع المواطنين غير الإسرائيليين بعد اكتشاف حالة الإصابة الأولى بالمتحور “أوميكرون” الأسبوع الماضي ويسمح للإسرائيليين من الخارج بالعودة إلى ديارهم.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. ايوا راه فيهم اومكرون او نزلو طايرة ديال الموساد عدنا شيء طبيعي كلشي يهود بحالهم بحال الحكومة ديالنا هادوك فتحو ليهم الحدود واخا يجيبو لينا حتى مرض ايبولا نوال هههه حكومة زباله فتحو الحدود راه بغيت نشوف زوجي يا الشلاهبيا

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