السماح للطالبة ”بلعيد“ من اجتياز مقابلتها الشفهية لولوج سلك الماستر

هبة بريس _ الرباط

بعد أيام من اعتقالها، وقرار وكيل الملك بطنجة متابعتها في حالة اعتقال، وافقت إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل، والنيابة العامة على تمكين الطالبة والمناضلة “فاطمة الزهراء ولد بعليد”، من إجتياز المقابلة الشفوية للماستر، بعدما نجحت في الاختبار الكتابي.

وأفادت مصادر “هبة بريس” بطنجة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وافق على طلب هيئة دفاع المعتقلة “فاطمة الزهراء ولد بلعيد” المعروفة ب “سيمان”، قصد تمكينها من اجراء المقابلة الشفوية عن بعد.

وكان عدد من رواد الفايسبوك قد شاركوا تدوينة تدعو المحكمة وإدارة الجامعة بالسماح لها باجتياز الاختبار الشفوي، حفظا لحقها المقدس في متابعة مسارها الدراسي بعد ورود اسمها ضمن لوائح الناجحين في الاختبار الكتابي لولوج ماستر سوسيولوجيا التربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة.

ويشار، أن ”فاطمة الزهراء ولد بلعيد“، من طرف أمن ولاية طنجة، الاعتقال الذي يقول النشطاء والمتضامنون معها إنه جاء على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة لشروط “بنموسى” وأيضاً لمواقفها وأنشطتها السياسية، بينما تجزم النيابة العامة على كون الاعتقال يندرج في إطار قضية حق عام مرفوعة ضدها.

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