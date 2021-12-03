بعد انقطاعها لساعات بسبب الثلوج الحركة تعود إلى الطريق الوطنية رقم 13(فيديو

هبة بريس - ميدلت

عرفت عدد من مناطق الأطلس المتوسط و الكبير الشرقي، ليلة الخميس / الجمعة 02 – 03 دجنبر الجاري تساقطات ثلجية مهمة ما أدى إلى عرقلة حركة السير بمجموعة من المحاور الطرقية نتيجة تراكم الثلوج.

وقد تسببت هذه التساقطات الثلجية في إغلاق مجموعة من المحاور الطرقية طيلة نفس الليلة، من بينها الطريق الوطنية رقم 13 بين تمحضيت وايت افلا على مستوى فج حجيرت، والتي تم فتحها في وجه حركة المرور في حدود الثانية عشر من صباح اليوم الجمعة 03 دجنبر الجاري.

وقد حرصت فرق إزاحة الثلوج وصيانة الطرق التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم ميدلت، على التدخل بالليل كما بالنهار، طيلة هذه الفترة من أجل إعادة والحفاظ على حركة السير على مستوى الطريق رقم 13 على مستوى منطقة حجيرت.

من أجل ذلك قامت المصالح التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بميدلت بتوفير كل الوسائل الضرورية لضمان نجاح هذه العملية، حيث قامت بتعبئة شاحنات كاسحة للثلوج ،و آلية التسوية، وجرافة، إضافة إلى عدد من العربات فضال عن تعبئة مجموعة من العمال من بينهم مهندسون وتقنيون وسائقو الآليات ويد عاملة.

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