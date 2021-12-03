دراسة حول فعالية الجرعات المعززة للقاحات كورونا

هبة بريس _ وكالات

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن معظم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمنة للاستخدام كمعززات، كما أنها تمنح متلقيها مزيدا من المناعة ضد الفيروس، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة “لانسيت” الطبية البريطانية، الخميس، سبع لقاحات هي فايزر- بيونتك، وموديرنا، وجونسون أند جونسون، وأسترازينيكا، بالإضافة إلى لقاحي نوفافاكس وفالنيفا، اللذين لا يزالان قيد المراجعة في أوروبا، ولقاح كيورفاك الألماني الذي لم يثبت فعالية كبيرة في التجارب السريرية.

منح المشاركون مجموعة مختلفة من الجرعات المعززة، حيث حاول القائمون على الدراسة معرفة مدى الاستجابة المناعية التي توفرها اللقاحات، بما في ذلك كمية الأجسام المضادة والخلايا التائية التي تحارب الفيروس.

وخلصت الدراسة إلى أن معظم اللقاحات عززت الاستجابة المناعية، وقالت إن الآثار الجانبية شملت التعب والصداع، ولم تتضمن أي أثار خطيرة.

وتأتي نتائج هذه الدراسة بالتزامن ظهور المتحّور أوميكرون، الذي أثار قلقا أكثر من أي متحور آخر وتبين أنه أشد عدوى من متحورات كوفيد-19 السابقة.

ويأتي ذلك رغم أن مصنعي اللقاحات، ولا سيما أسترازينيكا وفايزر/يايونتيك وموديرنا ونوفافاكس، قالوا إنهم على ثقة تامة في قدرتهم على مكافحة المتحوّر أوميكرون.

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