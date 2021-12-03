تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون” في تونس

هبة بريس _ متابعة

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط، الجمعة، تسجيل بلاده أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال مرابط، في تصريح صحفي، إن الحالة المصابة بأوميكرون تخص شابا من الكونغو قادما من مدينة إسطنبول التركية، ويبلغ من العمر 23 عاما.

وحسب ما ذكر موقع “موزاييك أف أم”، فإنه تم اكتشاف المصاب يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله للمطار من إسطنبول.

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