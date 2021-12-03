تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون” في تونس
هبة بريس _ متابعة
أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط، الجمعة، تسجيل بلاده أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.
وقال مرابط، في تصريح صحفي، إن الحالة المصابة بأوميكرون تخص شابا من الكونغو قادما من مدينة إسطنبول التركية، ويبلغ من العمر 23 عاما.
وحسب ما ذكر موقع “موزاييك أف أم”، فإنه تم اكتشاف المصاب يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله للمطار من إسطنبول.
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14 تعليقات
لماذا هذا المتحور الجديد الذي سبب الخوف والهلع لدى البشرية في العالم. رغم تلاقينا الجرعتين الأولى والثانية هههههههه.
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد علينا وعلى الأمة الإسلامية.
إنها لعبة سياسية .ارتقبوا ماذا سيحصل؟هناك محتحور جديد سلالة كورونا هههههههه.
يآرب السلامة ربما هذآ المتحور الجديد سيشمل العالم. لطفك يا رب.
انتظروا قريبا المتحور الجديد سيزور المغرب عند اقتراب رمضان من أجل الحكومة الجديدة كي يغلقون المساجد هههههههههههه.
هذا من الطبيعي ظهور المتحورات جديدة لهذا الفيروس لان اي فيروس يطرأ عليه التغيير كل سنة ……
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربما هذآ راجع إلى الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة هي المسبب الرئيسي لهذا المتحور الجديد ….
نخاف ان يشمل جميع انحاء العالم لأنه في كل سنة يظهر متحور جديد ….
أظن أنه لا ينتقل بين الدول . لأنه متحور عادي جدآ.هههههههههه
كيف وصل الى تونس هذا المتحور الجديد لديه ارجل هههههههه.
تسجيل هذه الإصابة بتونس إلى عدم وخذ الحيطة والحذر أثناء التنقولات بين الدول؛اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد….
تصبحون على خبر إنتهاء هذه اللعبة السياسية.. هههههههههههه.
هذه مجرد لعبة سياسية لترويج الجرعة الثالتة من اللقاح..
من هذا المنبر اطالب من وزارة الصحة ان تدخل لقاحات كورونا للصيدليات الجماعي هههههههههههه.