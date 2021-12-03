تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون” في تونس

2021-12-03 / 10:10 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط، الجمعة، تسجيل بلاده أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”.

وقال مرابط، في تصريح صحفي، إن الحالة المصابة بأوميكرون تخص شابا من الكونغو قادما من مدينة إسطنبول التركية، ويبلغ من العمر 23 عاما.

وحسب ما ذكر موقع “موزاييك أف أم”، فإنه تم اكتشاف المصاب يوم الأربعاء الماضي بعد وصوله للمطار من إسطنبول.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫14 تعليقات

  1. لماذا هذا المتحور الجديد الذي سبب الخوف والهلع لدى البشرية في العالم. رغم تلاقينا الجرعتين الأولى والثانية هههههههه.

  7. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربما هذآ راجع إلى الجرعتين الأولى والثانية وكذلك الجرعة الثالتة هي المسبب الرئيسي لهذا المتحور الجديد ….

  11. تسجيل هذه الإصابة بتونس إلى عدم وخذ الحيطة والحذر أثناء التنقولات بين الدول؛اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد….

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