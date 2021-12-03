بنموسى : وزارة التربية الوطنية تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بالرياضة المدرسية

هبة بريس _ الرباط

اكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الجمعة بأكادير، أن وزارته تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بالرياضة المدرسية.

وقال بنموسى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش افتتاح مركز رياضة -دراسة بالثانوية التأهيلية “يوسف بن تاشفين” بأكادير، “إن الرياضة المدرسية مكون أساسي ضمن جودة منظومة التربية والتكوين”.

وأضاف أن الوزارة تعمل من أجل مشاركة جميع المتمدرسين في مسار رياضة- دراسة، وتبذل في هذا الإطار جهودا كبيرة لإنشاء البنيات التحتية اللازمة، مؤكدا على دور العصب الرياضية في دعم وإنجاح هذا البرنامج الذي يتوخى منح التلاميذ فرصة لإبراز مواهبهم في مختلف الرياضات.

وذكر الوزير أن هذا المسار يمكن أيضا المتمدرسين من التوفيق بين التكوين الرياضي والتعليم المدرسي.

ويضم مركز رياضة -دراسة بالثانوية التأهيلية “يوسف بن تاشفين” بأكادير، الذي بلغت تكلفته المالية 3.44 مليون درهم، ملاعب رياضية مساحتها الإجمالية 6952 متر مربع ومرقد مساحته 750 متر مربع وبسعة 80 سريرا.

ويندرج إنجاز هذه البنية التحتية في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المشروع رقم 11 الرامي إلى الارتقاء بالرياضة المدرسية

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