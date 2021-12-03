عاجل : الحكومة تقرر منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية
هبة بريس _ الرباط
أفاد بلاغ للحكومة، بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، فقد قررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
وجددت الحكومة، يضيف البلاغ، دعوتها للمواطنات والمواطنين للانخراط القوي في “الحملة الوطنية للتلقيح”، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1
6
2 تعليقات
ما لم تستطع الحكومة فعله هو محاربتها ملاعب القرب وفرض إحترازات لمنع تفشي الوباء انطلاقا من ملاعب القرب كون بعض المسؤولين في ادارات عمومية يستفيدون من ريع ملاعب القرب مع جمعيات رياضية صورية وهذا تحدي الحكومة والبدأ محاربة الفساد من منع ربع ملاعب القرب استنادا إلى مذكرة دورية وزير الشباب والرياضة السابق التي تدعو الى مجانية تلك الملاعب فاين المجانية
لو تفعل ما فعلت هناك كاباربهات خاصة وصالات قمار خاصه وغيرها وهذا فقط يساهم في الرفع من مداخيل تلك الأوسكار الاجرامية السرية