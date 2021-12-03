عاجل : الحكومة تقرر منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية

2021-12-03 / 9:32 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفاد بلاغ للحكومة، بأنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، فقد قررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

وجددت الحكومة، يضيف البلاغ، دعوتها للمواطنات والمواطنين للانخراط القوي في “الحملة الوطنية للتلقيح”، ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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