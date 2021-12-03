الصحة العالمية:لا وفيات مرتبطة بمتحور “أوميكرون” إلى الآن

2021-12-03 / 8:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها لم تتلق معلومات عن وفيات يحتمل أن تكون مرتبطة بالمتحور “أوميكرون” الجديد لكوفيد – 19.

وقال المتحدث باسم المنظمة، كريستيان ليندماير، خلال مؤتمر صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، “لم نطلع على أي معلومات تفيد بحدوث وفيات مرتبطة بأوميكرون”.

وأضاف ليندماير أنه مع لجوء المزيد من الدول إلى إجراء فحوص لرصد المتحور الجديد “سيكون لدينا مزيد من الإصابات، ومزيد من المعلومات، رغم أنني آمل ألا يكون هناك وفيات”.

ورصد المتحور الجديد، الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية “مقلقا” لأول مرة في جنوب إفريقيا، وسجلت بعد ذلك إصابات مرتبطة به في حوالي 30 دولة في جميع القارات.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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