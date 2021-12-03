المكسيك تشخص أول إصابة بمتحور “أوميكرون”

هبة بريس _ وكالات

أعلن نائب وزير الصحة في المكسيك، هوغو لوبيز جاتيل، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” في البلاد لمواطن وصل من جنوب إفريقيا.

وكتب على “تويتر”: “تسجيل أول حالة إيجابية لمتحور (أوميكرون) في المكسيك لرجل (51 عاما) قدم من جنوب إفريقيا”.

وأضاف: “المصاب يعاني من مرض خفيف وتم إدخاله طوعا إلى مستشفى خاص في مكسيكو سيتي لتجنب العدوى”.

وتابع: “التشخيصات تشير إلى شفائه من المرض

وأشار المسؤول المكسيكي، إلى أنه “منذ 26 نوفمبر الماضي، تستخدم البلاد بروتوكول المراقبة الفيروسية للكشف عن كورونا في المراحل المبكرة لأولئك الذين يصلون من الخارج”.

ووصف جاتيل إغلاق الحدود أو فرض قيود على المواطنين والبضائع بأنها “غير مجدية”.

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