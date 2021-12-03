سويسرا تشيد بالإصلاحات المنجزة من طرف المغرب بقيادة الملك

2021-12-03 / 7:58 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

أشادت سويسرا، اليوم الجمعة، بالإصلاحات المنجزة من طرف المغرب في مختلف المجالات، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وجاء في إعلان مشترك صدر عقب الزيارة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن سويسرا “تشيد بالإصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية المنجزة من طرف المملكة المغربية، في مختلف المجالات، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأبرز الإعلان أيضا “الدور الإيجابي، الموقف الدينامي والمساهمة البناءة للمغرب في تسوية القضايا الإقليمية والقارية”.

ونوه أيضا بـ “الدور المتنامي للكونفدرالية السويسرية على الساحة الدولية، ومساهمتها النوعية في سيادة القانون الدولي العام وحقوق الإنسان، والسلام والاستقرار عبر العالم، على أساس مبادئ المساواة، الحوار والاحترام المتبادل، والتعاون مع باقي الدول والمنظمات الدولية”.

وذكر الإعلان بأن البلدين يخلدان هذا العام الذكرى المئوية للحضور الدبلوماسي السويسري في المغرب، وذلك منذ سنة 1921، مع الإشادة بالصداقة القديمة التي تجمع الكونفدرالية السويسرية بالمملكة المغربية، والقائمة على الاحترام المتبادل والحوار.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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