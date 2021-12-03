القوات المسلحة الملكية تهيئ قاعدة بخريبكة لاستقبال مروحيات الاباتشي الأمريكية

2021-12-03 / 7:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أوردت صفحة “ActuDéfense Maroc” المتخصصة في اخبار الجيش المغربي انه تم الشروع في تهيئة القاعدة الجوية الواقعة بضواحي مدينة خريبكة، من أجل أن تكون جاهزة لاستقبال 24 مروحية عسكرية من نوع “AH-46 Apache” المصنعة من طرف شركة بوينغ الأمريكية

وفي التفاصيل ؛ سيتم تهيئة القاعدة الجوية بخريبكة، بهدف استقبال صفقة التسلح التي كانت أبرمتها القوات المغربية مع شركة بوينغ الأمريكية في سنة 2020 على إثر حصول الصفقة على موافقة البيع من وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية في نونبر 2019.

وبلغت قيمة الصفقة التي سيحصل المغرب على إثرها على 24 مروحية من نوع “الأباتشي” إلى 4,2 مليار دولار أمريكي.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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