العيون …إيقاف 188 شخصا في مجموعة من المحاولات للهجرة السرية

2021-12-03 / 6:44 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى السلطات المحلية أنه تم خلال الأسبوع الجاري إحباط مجموعة من المحاولات للهجرة السرية وإيقاف 188 شخصا بإقليم العيون.

وهكذا، تم الاثنين الماضي بمدينة العيون إيقاف 39 مرشحا للهجرة غير الشرعية، من بينهم 09 نساء، كانوا يتحينون الفرصة للعبور إلى جزر الكناري، ومكنت هذه العملية من حجز عدد من الإطارات الهوائية المطاطية تستعمل كطوق نجاة.

كما تم قبالة شاطئ سيدي الغازي جنوب غرب مدينة العيون، يوم فاتح دجنبر الجاري، إيقاف 65 مرشحا للهجرة غير الشرعية من بينهم 10 نساء و3 أطفال.

وجرى أمس الخميس بمدينة العيون إيقاف 52 مرشحا للهجرة السرية، كانوا يعتزمون العبور الى جزر الكناري.

وتم أيضا اليوم الجمعة إحباط محاولة للهجرة السرية بمدينة العيون، وإيقاف 32 مرشحا للهجرة غير الشرعية من بينهم 7 نساء، كانوا يتحينون الفرصة للعبور الى جزر الكناري، وقد مكنت هذه العملية من حجز 17 إطارا مطاطيا، و7 سترات النجاة.

وكثفت السلطات المحلية والمصالح الأمنية عملياتها، خلال الأيام الماضية، لمكافحة محاولات الهجرة غير الشرعية بجهة العيون- الساقية الحمراء، مما ساهم في توقيف عدد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

وتندرج هذه العمليات في إطار المجهودات المبذولة من طرف المصالح الأمنية والسلطات المحلية، ضد شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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