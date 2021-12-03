مباحثات مغربية-سويسرية في بيرن والتوقيع على اتفاقيتين للتعاون

2021-12-03 / 6:14 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة ببيرن، مباحثات مع رئيسة المجلس الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان السويسري)، السيدة إيرين كالين، ونائب رئيس الكونفدرالية رئيس قطاع الشؤون الخارجية، إغنازيو كاسيس.

وجرت هذه المباحثات بمناسبة الزيارة التي يقوم بها السيد بوريطة لسويسرا، في إطار الحوار السياسي القائم بين البلدين، اللذين يخلدان هذه السنة مئوية الحضور الدبلوماسي السويسري في المغرب.

وبهذه المناسبة، وقع السيدان بوريطة وكاسيس اتفاقيتين للتعاون الثنائي، هما مذكرة تفاهم حول إقامة المشاورات السياسية وإعلان مشترك حول التعاون برسم المادة 6 من اتفاق باريس حول المناخ.

وبموجب مذكرة التفاهم المتعلقة بإقامة المشاورات السياسية، يتفق البلدان على عقد لقاءات ومشاورات، مرة واحدة على الأقل في السنة، والتي قد تهم على الخصوص، القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، والقضايا الأمنية والتعاون في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، لاسيما في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومسلسل برشلونة حول التعاون الأورو-متوسطي، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وضمن إعلانهما المشترك بشأن التعاون بموجب المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ، يعرب الطرفان عن عزمهما على التعاون قصد تعزيز العمل المناخي، وذلك من خلال إبرام اتفاق ثنائي في بداية العام 2022، سعيا إلى تفعيل المقتضيات ذات الصلة بالمادة 6.2 لاتفاق باريس، لاسيما بشأن منع ازدواجية حساب نتائج التخفيف المنقولة على المستوى الدولي.

وسيتم إيلاء اهتمام خاص للتكامل بين التعاون بموجب المادة 6.2 والمساهمة المحددة وطنيا للمملكة المغربية ولجوانب السلامة البيئية، وكذا لتعزيز وتتبع التنمية المستدامة.

وتوجت زيارة السيد بوريطة لسويسرا بإصدار إعلان مشترك، يعبر الجانبان من خلاله على رغبتهما في مأسسة إطار للحوار، التبادل والتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في عدد من المجالات، بما في ذلك المشاورات السياسية، الاقتصاد والتجارة، الهجرة، القضاء والشرطة، التأمين الاجتماعي والتنمية المستدامة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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