اسرائيل والمغرب
أثناء توقيع اتفاقيات متبادلة بين المغرب وإسرائيل

تقرير استخباري يكشف قلق إسبانيا من اتفاق المغرب وإسرائيل

2021-12-03 / 6:07 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

جاء في تقرير استخباراتي اسباني ان الاخيرة دخلت على خط القلق من التقارب الامني إسرائيلي المغربي
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التقرير الذي يحمل عنوان “سحابة حمراء في سماء مدريد” يحذر من الخطر الذي قد يمثله هذا التقارب، إذ تخشى مدريد حدوث تغير في موازين القوى في المنطقة.

وبحسب التقرير، قد تتهاوى مصالح مدريد في المتوسط بفعل هذا التقارب المتزايد، الذي يمنح الرباط القوة والنفوذ في المنطقة، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأكثر ما يقلق إسبانيا، بحسب التقرير، أن يتحول المغرب إلى قوة إقليمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بفضل ذلك الاتفاق الأمني والعسكري مع إسرائيل، لأنه سيمكن الرباط الحصول على معدات أمنية عالية التقنية

كما تنظر إسبانيا بعين القلق من نتيجة التعاون المغربي مع إسرائيل بموجب الاتفاق في التخطيط العلمياتي وفي مجالات البحث والتطوير التكنولوجي العسكري والحصول على معدات إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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