مجلس النواب

بالأغلبية.. مجلس المستشارين يصادق على قانون مالية 2022

2021-12-03 / 5:41 مساءً
0
هبة بريس

صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته.

وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية ‏الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وخلال جلسة عمومية، انعقدت أمس الخميس بمجلس المستشارين، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا.

وهكذا، همت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع إلى 10 في المئة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

وتشمل التعديلات المقبولة أيضا تشجيع المنشآت على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة ، في عناصر الأصول الثابتة، وذلك بمنحها تخفيضا بنسبة 70 في المئة يطبق على صافي زائد القيمة المحقق برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022.

ومن بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر لدور الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمار، وكذا في مواكبة أوراش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت إلى أنه، وانسجاما مع مبدأ التدرج، فإن التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، تندرج في إطار الشروع في تنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحراء.. سويسرا ترحب بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

الصحراء.. سويسرا ترحب بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية”

2021-12-03 / 6:28 مساءً
Photo of المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا

المغرب يتولى الرئاسة المشتركة لمجموعة النقاش المركزة لمنطقة إفريقيا

2021-12-03 / 2:47 مساءً
Photo of الوزير الجازولي يتباحث مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب

الوزير الجازولي يتباحث مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة…

2021-12-03 / 2:24 مساءً
Photo of مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2022

مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون…

2021-12-03 / 1:15 مساءً
Photo of هلال: الدور متعدد الأبعاد للرياضة في صلب الرؤية الملكية

هلال: الدور متعدد الأبعاد للرياضة في صلب الرؤية الملكية

2021-12-03 / 10:53 صباحًا
Photo of قانون المالية 2022.. الأغلبية تؤكد على أنه طموح واستثنائي

قانون المالية 2022.. الأغلبية تؤكد على أنه طموح واستثنائي

2021-12-02 / 10:45 مساءً
Photo of بوريطة: المغرب لطالما نبه إلى ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية في إفريقيا

بوريطة: المغرب لطالما نبه إلى ضرورة مواجهة الجماعات الإرهابية…

2021-12-02 / 10:15 مساءً
Photo of بوريطة : المغرب ملتزم بدعم عمل مجموعة أصدقاء البلدان متوسطة الدخل

بوريطة : المغرب ملتزم بدعم عمل مجموعة أصدقاء البلدان…

2021-12-02 / 9:34 مساءً
Photo of الصديقي: السجل الوطني الفلاحي ورش مهم له مزايا كثيرة ومتعددة

الصديقي: السجل الوطني الفلاحي ورش مهم له مزايا كثيرة…

2021-12-02 / 5:24 مساءً
Photo of مصادر تنفي وجود أي جمود بمنظمة النساء الحركيات

مصادر تنفي وجود أي جمود بمنظمة النساء الحركيات

2021-12-02 / 5:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق