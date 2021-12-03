التلقيح ضد كورونا.. أزيد 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الجمعة ، أن مليون و751 ألف و318 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و702 ألف و725 شخصا.

مقابل 24 مليون و430 ألف و812 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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