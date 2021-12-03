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لقاح كورونا

التلقيح ضد كورونا.. أزيد 1.7 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة

2021-12-03 / 5:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، اليوم الجمعة ، أن مليون و751 ألف و318 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية ارتفع إلى 22 مليون و702 ألف و725 شخصا.

مقابل 24 مليون و430 ألف و812 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. تجب الإشارة إلى عدم وجود لقاح fzair في بعض مراكز التلقيح وهذا يؤثر سلبا على العملية.وان وجد عليك أن تنتظر حتى حضور أربعة أشخاص آخرين لان عدد الجرعات في كل قنينة هو خمسة.

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