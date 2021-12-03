تاونات .. انتحار فلاح ضواحي غفساي والدرك يدخل على الخط
ع محياوي _ هبة بريس
فتحت مصالح الدرك بالمركز الترابي الورتزاغ بغفساي إقليم تاونات بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، تحقيقا في قضية إنتحار فلاح في الثلاثينات من عمره في ظروف غامضة زوال اليوم الجمعة
وعثر افراد عائلة الهالك على جثته ، معلقة بواسطة حبل مثبت في غصن شجرة زيتون قرب منزله بدوار القلعة بجماعة الورتزاغ قبل إخبار السلطة والدرك الذين حضروا الى عين المكان للقيام بالمتعين.
و نقل نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد التشريح الطبي لمعرفة أسباب و حيثيات الانتحار.
وكان الضحية المتزوج بدون أبناء يعيش حياته بشكل عاد ولم تظهر عليه أي مشاكل نفسية او شخصية.
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