صورة تعبيرية

تاونات .. انتحار فلاح ضواحي غفساي والدرك يدخل على الخط

2021-12-03 / 4:43 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

فتحت مصالح الدرك بالمركز الترابي الورتزاغ بغفساي إقليم تاونات بتعليمات من النيابة العامة المختصة ، تحقيقا في قضية إنتحار فلاح في الثلاثينات من عمره في ظروف غامضة زوال اليوم الجمعة

وعثر افراد عائلة الهالك على جثته ، معلقة بواسطة حبل مثبت في غصن شجرة زيتون قرب منزله بدوار القلعة بجماعة الورتزاغ قبل إخبار السلطة والدرك الذين حضروا الى عين المكان للقيام بالمتعين.

و نقل نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد التشريح الطبي لمعرفة أسباب و حيثيات الانتحار.

وكان الضحية المتزوج بدون أبناء يعيش حياته بشكل عاد ولم تظهر عليه أي مشاكل نفسية او شخصية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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