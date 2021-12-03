بعد استقالة قرداحي.. رئيس الوزراء اللبناني: نتطلع لإعادة العلاقات مع السعودية

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان اليوم الجمعة إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت “ضرورية” بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وأضاف ميقاتي “نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليج الأخرى”.

ودعا ميقاتي كل الاطراف اللبنانية “إلى عدم الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها”.

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