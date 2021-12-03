بعد استقالة قرداحي.. رئيس الوزراء اللبناني: نتطلع لإعادة العلاقات مع السعودية

2021-12-03 / 4:38 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان اليوم الجمعة إن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي كانت “ضرورية” بعد الأزمة التي نشأت مع السعودية ودول خليجية أخرى.

وأضاف ميقاتي “نتطلع إلى إعادة العلاقات الطبيعية مع السعودية ودول الخليج الأخرى”.

ودعا ميقاتي كل الاطراف اللبنانية “إلى عدم الإساءة بأي شكل من الأشكال إلى الدول الشقيقة والصديقة أو التدخل في شؤونها”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الاستقالة جاءت متأخرة وقرداحي لم يعتذر للسعودية والإمارات. عودة العلاقات أن عادت يوما ما فلن تكون بالقوة التي كانت.القرداحي أساء إلى بلده وتناسى فضل دول الخليج على لبنان بعد أن انحاز للحوثيين الذين اوصلوا اليمن إلى الخراب والانحطاط الذي يعيشه.

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