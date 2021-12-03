“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وبلجيكا

هبة بريس - الرباط

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية برمجة رحلات بين المغرب وبلجيكا بين 4 و6 دجنبر الجاري.

وأوضحت “لارام”، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن “هذه الرحلات الاستثنائية خاضعة لترخيص خاص”.

هذا ويأتي هذا الإجراء، بعد قرار السلطات المغربية إغلاق المجال الجوي لأسبوعين بسبب متحور أوميكرون.

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