“لارام” تنظم رحلات استثنائية بين المغرب وبلجيكا
هبة بريس - الرباط
أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية برمجة رحلات بين المغرب وبلجيكا بين 4 و6 دجنبر الجاري.
وأوضحت “لارام”، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن “هذه الرحلات الاستثنائية خاضعة لترخيص خاص”.
هذا ويأتي هذا الإجراء، بعد قرار السلطات المغربية إغلاق المجال الجوي لأسبوعين بسبب متحور أوميكرون.
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تعليق واحد
لاثقة في لارام.عندما يقع الفأس في الرأس اي عند اغلاق الحدود الجوية بالمغرب تلغي تذاكر الرجوع من المغرب وتطلب الترخيص الخاص لرفع ثمن التذاكر بسرعة جنونية لاترحم ابدا.لاخدمة في المستوى ولا راحة على كراسيها وحتى الدريملانر.