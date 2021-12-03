الوزير الجازولي يتباحث مع المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب

2021-12-03 / 2:24 مساءً
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هبة بريس

أجرى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار ‏والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أمس الخميس بالرباط، لقاء مع سلفيا إكرا-لوبيز، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالمغرب.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء عرف مشاركة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيد إدوارد كريستو، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، السيدة ليلى رحيوي، والممثلة المساعدة لليونيسف المغرب، السيدة نسيم عول.

وأضاف المصدر ذاته أن السيد جازولي تباحث مع الوفد بخصوص المهام الاستراتيجية للوزارة تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لدراسة مختلف خيارات التعاون من أجل تعزيز الانسجام والالتقائية بين السياسات العمومية، وذلك قبل صياغة إطار التعاون الجديد للفترة 2023-2027 بين المملكة المغربية ومنظومة الأمم المتحدة.

وقد مكن هذا الاجتماع من التطرق لواقع تقدم تفعيل البرنامج المشترك لدعم التقائية وتقييم السياسات العمومية الذي يتم في إطار شراكة بين وكالات الأمم المتحدة، وهي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية للفترة 2017-2021.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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