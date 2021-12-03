الرياضة المدرسية رافعة أساسية لتحسين جودة التعليم بإقليم الجديدة + فيديو

أحمد مصباح – الجديدة

تحت شعار: “الرياضة المدرسية رافعة أساسية لتحسين جودة التعليم”، وتخليدا لذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، وعيد الاستقلال المجيد، اللذين يصادفان سنويا ال06 وال18 نونبر، نظم الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للجديدة، أمس الخميس 02 دجنبر 2021، البطولة الإقليمية للعدو الريفي المدرسي، بمطاف حلبة سباق الخيل الأميرة لالة مليكة بعاصمة دكالة.

هذأ، وعرفت هذه التظاهرة الرياضية–التربوية المتميزة، التي تابع فعالياتها الأستاذ رشيد شرويت، المدير الإقليمي للوزارة الوصية على قطاع التربية والتكوين، والفعاليات التربوية بجهة الدارالبيضاء- سطات وإقليم الجديدة، من أساتذة الرياضة البدنية، وأطر التدريس والإدارة ومدراء المؤسسات التعليمية، والتلميذات والتلاميذ.. (عرفت) مشاركة 1415 تلميذة وتلميذا، من 96 مؤسسة تربوية بإقليم الجديدة، من أسلاك التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، والتعليم الخصوصي، يمثلون من الجنسين الفئات العمرية (2010-2009)، (2008-2007)، و(2006-2005-2004).

وستجرى بالمناسبة، الأربعاء 15 دجنبر الجاري، بمطاف حلبة سباق الخيل الأميرة لالة مليكة بالجديدة، البطولة الجهوية للعدو الريفي المدرسي.

إلى ذلك، فإن تنظيم البطولة الإقليمية والجهوية للعدو الريفي المدرسي، يندرج في إطار تفعيل البرنامج السنوي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وبرنامج الفرع الإقليمي بالجديدة، بغاية النهوض بالرياضة المدرسية بالمديرية الإقليمية للجديدة، وجعلها رافعة أساسية وحقيقية لتحسين جودة التعليم والمنظومة التربوية، القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية.

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