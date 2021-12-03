الثلوج تقطع الطرق الوطنية رقم 13 بين تمحضيت وزايدة (صور)

2021-12-03 / 12:50 مساءً
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هبة بريس - ميدلت

علمت جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية. صباح اليوم الجمعة 03 دجنبر الجاري من عدد من المسافرين أن الطريق الوطنية رقم 13 مقطوعة في وجه حركة المرور على مستوى منعرجات “حجيرت” بسبب التساقطات الثلجية التي تهاطلت مساء أمس على المنطقة


و نقلت نفس ذات المصادر ل”هبة بريس” أن حركة السير في هذا المقطع متوقفة بين تمحضيت وايت افلا بسبب التساقطات الثلجية التي عرفتها المنطقة طيلة ليلة الخميس-الجمعة، والتي أدت الى توقف حركة السير في هذا المقطع الطرقي الى حدود كتابة هذا الخبر.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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