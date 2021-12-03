إفران تسجل أعلى التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة:
– إفران : 34 ملم
– الرباط سلا : 27 ملم – سيدي سليمان : 26 ملم
– بن سليمان، فاس، مكناس: 24 ملم
– القنيطرة، الرباط (المدينة) : 16 ملم
– سطات: 12 ملم
– تازة: 11 ملم
– المحمدية، الدارالبيضاء: 10 ملمترات
– بني ملال : 09 ملمترات
– وجدة، تيط مليل : 8 ملمترات
-العرائش، النواصر، الجديدة، آسفي: 6 ملمترات
– شفشاون، خريبكة، تاوريرت : 5 ملمترات
– الحسيمة: 4 ملمترات
– مراكش، ميدلت : 3 ملمترات
– الناظور، الصويرة-المطار، بنجرير: 2 ملم
– طنجة، تطوان، طانطان، الصويرة-المناء: أقل من ملم.
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