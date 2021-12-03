“لقد انتهت صلاحية جواز تلقيحكم”.. مغاربة يتوصلون برسائل نصية لتلقي الجرعة الثالثة

هبة بريس - الرباط

تزامنا وظهور متحور “أوميكرون” وكذا تراجع الإقبال على مراكز التلقيح، راسلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عددا من المواطنين، لإخبارهم بانتهاء صلاحية جواز تلقيحهم وحثهم على تلقي الجرعة الثالثة.

وفي هذا الصدد، توصل العشرات من المواطنين برسائل نصية على هواتفهم، تعلمهم بوصول موعد تلقيهم الجرعة الثالثة وانتهاء صلاحية جواز تلقيحهم الذي تجاوز ال6 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة، تزامنا وظهور متحور أوميكرون وكذا تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح بمختلف مدن المملكة.

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