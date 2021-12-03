صورة تعبيرية

“لقد انتهت صلاحية جواز تلقيحكم”.. مغاربة يتوصلون برسائل نصية لتلقي الجرعة الثالثة

2021-12-03 / 11:40 صباحًا
7
هبة بريس - الرباط

تزامنا وظهور متحور “أوميكرون” وكذا تراجع الإقبال على مراكز التلقيح، راسلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عددا من المواطنين، لإخبارهم بانتهاء صلاحية جواز تلقيحهم وحثهم على تلقي الجرعة الثالثة.

وفي هذا الصدد، توصل العشرات من المواطنين برسائل نصية على هواتفهم، تعلمهم بوصول موعد تلقيهم الجرعة الثالثة وانتهاء صلاحية جواز تلقيحهم الذي تجاوز ال6 أشهر.

وتأتي هذه الخطوة، تزامنا وظهور متحور أوميكرون وكذا تراجع إقبال المواطنين على مراكز التلقيح بمختلف مدن المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
9

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصندوق المغربي للتقاعد يطلق خدمة ” الوساطة “

الصندوق المغربي للتقاعد يطلق خدمة ” الوساطة “

2021-12-03 / 3:09 مساءً
Photo of الثلوج تقطع الطرق الوطنية رقم 13 بين تمحضيت وزايدة (صور)

الثلوج تقطع الطرق الوطنية رقم 13 بين تمحضيت وزايدة…

2021-12-03 / 12:50 مساءً
Photo of “لارام” تعلن عن إجراءات جديدة للدخول إلى فرنسا

“لارام” تعلن عن إجراءات جديدة للدخول إلى فرنسا

2021-12-03 / 12:42 مساءً
Photo of إفران تسجل أعلى التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية

إفران تسجل أعلى التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية

2021-12-03 / 12:07 مساءً
Photo of الأوطوروت.. متوسط حركة المرور بلغ 9400 عربة في اليوم خلال 2020‏

الأوطوروت.. متوسط حركة المرور بلغ 9400 عربة في اليوم…

2021-12-03 / 10:19 صباحًا
Photo of الناظور.. إحباط عملية تهريب 538 كلغ من مخدر الشيرا

الناظور.. إحباط عملية تهريب 538 كلغ من مخدر الشيرا

2021-12-03 / 10:10 صباحًا
Photo of ممرضو درعة تافيلالت يواصلون اعتصامهم المفتوح والمدير الجهوي يوضّح

ممرضو درعة تافيلالت يواصلون اعتصامهم المفتوح والمدير الجهوي يوضّح

2021-12-03 / 9:25 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. أجواء باردة وزخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-12-03 / 7:00 صباحًا
Photo of مطالب بتمكين الطالبة ”بلعيد“ من إجتياز ”الامتحان الشفهي“

مطالب بتمكين الطالبة ”بلعيد“ من إجتياز ”الامتحان الشفهي“

2021-12-02 / 11:38 مساءً
Photo of مسافرون محاصرون بعد قطع الثلوج للطرقات في اقليم بولمان

مسافرون محاصرون بعد قطع الثلوج للطرقات في اقليم بولمان

2021-12-02 / 9:58 مساءً

‫7 تعليقات

  4. الغريب في الأمر أن البرقية توصل بها ممن تلقوا الجرعة الثالثة و انا من ضمن من توصل بازيد من عشر برقيات و قد حصلت على جواز التلقيح مباشرة من الجرعة الثالثة نريد رقم هاتف المصالح المعنية للاستفسار

  5. تخربيق أصلا هداك الجواز بدون صلاحية وهو اصلا ماصالح لوالو غير الطنز العكري باركة من الاستهتار بصحة الناس وشوفو شي حاجة اخرى لتنفع المواطنين .

  6. مبادرة طيبة جدا. الا ان هناك من توصل بالرسالة النصية رغم كونه قد لقح بالجرعة الثالثة من قبل. يتعين اذا اختيار المواطنين الذين لم ينالوا هذه الجرعة من أجل فعالية الحملة . شكرا جزيلا.

  7. اللقاح الصيني له سمعة حسنة ولم يخلف أي ضحية لو عمم هذا اللقاح في جميع مراكز التلقيح لكان الإقبال على مراكز التلقيح مكثفا من جميع المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق