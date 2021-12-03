جورج قرداحي

جورج قرداحي: لم أقدم استقالتي بعد والوثيقة المتداولة مفبركة

2021-12-03 / 11:15 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كتاب استقالة وجهه وزير الإعلام اللبناني ​جورج قرداحي​ إلى كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، مما إستدعى نفيه.

وجاء في كتاب الاستقالة الذي نشر عبر “تويتر”: “أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب”.

وبعد نشر الكتاب، قال قرداحي: “ما تم تداوله عن تقديم طلب استقالتي للرئيسين عون وميقاتي مفبرك.. وأنا أبلغت الرئيس عون نيتي إعلان الاستقالة ظهر اليوم”.

هذا وأفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن ميقاتي تمنى على قرداحي عدم عقد مؤتمر صحافي لإعلان استقالته.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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