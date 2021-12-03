الناظور.. إحباط عملية تهريب 538 كلغ من مخدر الشيرا
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن ببني أنصار بتنسيق مع الشرطة القضائية بالناظور، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس 2 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 538 كيلوغراما من مخدر الشيرا.
وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “بني شيكر”، حيث أسفرت عمليات التمشيط والتفتيش عن العثور على شحنات من المخدرات مخبأة تحت جسر بطريق فرعية، وتضم 16 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموعة وزنها 538 كيلوغراما.
وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذا النشاط الإجرامي بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
17 تعليقات
يتضح أن هذه العملية مدبر من طرف اسبانيا؛لان هؤلاء المهربين المخدرات أكثر خطورة على المجتمع المغربي.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
إنهم يريدون تخريب البلاد وعقولهم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات القضائية ان تتم القبض على هؤلاء الأشخاص وتتم التحقيق لمدبر هذه الأفعال اللاخلاقية …ومحاكمته باشدى العقوبات…
كيف هؤلاء المهربين المخدرات يخترقون الحدود بلا صعوبة .يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات لحماية المغرب من هؤلاء المجرمين….
لقد شوهوا المغرب بتجارتهم في المخدرات مما اعطوا صورة للاسلام سيئة حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
النظام العسكري الإرهابي الجزائري يريدون دائماً محطمين ويقمون بتشهير سمعتنا واخلاقنا هذآ ما يؤلمنا كمغاربة..لهذا يجب محاربة ظاهرة تجارة المخدرات..
لدينا نقص في المراقبات الجوية والبرية لحماية المغرب من هؤلاء المهربين المخدرات ….
كل هذا ناتج عن البطالة هي التي تؤدي بشبابنا في تجارة المخدرات ….والمسبب الحقيقي هو الحكومة …..
هذا دل وعار نسمع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية .ليس من قيم واخلاق المغاربة. …يجب على الحكومة رد الاعتبار للمغاربة من أجل بناء مغرب أفضل بكثير من السابق..
يجب وضع مراقبة بواسطة كاميرات للحد من انتشار بيع المخدرات … هذآ ما يجب ان يقوم به السيد الحموشي…..
بسبب المخدرات تكثر الجرائم الارهابيه …حسبي الله ونعم الوكيل من سولت له نفسه التجارة بالمخدرات …..
يجب البحث الدقيق لملامسة هذه العملية في تجارة المخدرات مع مراقبة التراب الوطني من هؤلاء المفسدين الذين افسدوا المغرب ….
تحياتي للأمن الوطني والمخابرات المغربية للمجهود الذي يقومون به تجاه هؤلاء المهربين المخدرات…
ألف شكر وتقدير واجلال للسلطة التي تقوم بحماية المغرب من هؤلاء المجرمين الذين بتجرون في المخدرات ….
إن ملامسة هذه القضية يجب التحريات والتدقيق في مدبر هذه العملية وتحديد هويته لمتابعته قضائيا..
هذه المنطقة دائما تعرف تهريب مخدرات وترويجها . يجب على الحكومة والسلطات الأمنية بتكثير الأمن فيها …….
بالفعل بكسر القيود لوقف التنفيد مريا حره ممتنعه عن الإمضاء متفرده مفهومه وواضحه الإحتفاظ المعيّنه لنتحد ضد الحاجه الإتصالات لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم