الناظور.. إحباط عملية تهريب 538 كلغ من مخدر الشيرا

2021-12-03 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن ببني أنصار بتنسيق مع الشرطة القضائية بالناظور، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس 2 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 538 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “بني شيكر”، حيث أسفرت عمليات التمشيط والتفتيش عن العثور على شحنات من المخدرات مخبأة تحت جسر بطريق فرعية، وتضم 16 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموعة وزنها 538 كيلوغراما.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذا النشاط الإجرامي بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫17 تعليقات

  1. يتضح أن هذه العملية مدبر من طرف اسبانيا؛لان هؤلاء المهربين المخدرات أكثر خطورة على المجتمع المغربي.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  3. يجب على السلطات القضائية ان تتم القبض على هؤلاء الأشخاص وتتم التحقيق لمدبر هذه الأفعال اللاخلاقية …ومحاكمته باشدى العقوبات…

  4. كيف هؤلاء المهربين المخدرات يخترقون الحدود بلا صعوبة .يجب على السيد الحموشي ان يكثر من المراقبات لحماية المغرب من هؤلاء المجرمين….

  6. النظام العسكري الإرهابي الجزائري يريدون دائماً محطمين ويقمون بتشهير سمعتنا واخلاقنا هذآ ما يؤلمنا كمغاربة..لهذا يجب محاربة ظاهرة تجارة المخدرات..

  9. هذا دل وعار نسمع مثل هذه الأفعال اللاخلاقية .ليس من قيم واخلاق المغاربة. …يجب على الحكومة رد الاعتبار للمغاربة من أجل بناء مغرب أفضل بكثير من السابق..

  17. بالفعل بكسر القيود لوقف التنفيد مريا حره ممتنعه عن الإمضاء متفرده مفهومه وواضحه الإحتفاظ المعيّنه لنتحد ضد الحاجه الإتصالات لعمليه العلميه عبور مرحبا الدرهم

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