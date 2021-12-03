الناظور.. إحباط عملية تهريب 538 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس - الناظور

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن ببني أنصار بتنسيق مع الشرطة القضائية بالناظور، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال أمس الخميس 2 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 538 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية “بني شيكر”، حيث أسفرت عمليات التمشيط والتفتيش عن العثور على شحنات من المخدرات مخبأة تحت جسر بطريق فرعية، وتضم 16 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموعة وزنها 538 كيلوغراما.

وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الرئيسي في هذا النشاط الإجرامي بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.

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