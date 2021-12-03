بعد طلاقها.. شيرين تعلق : “لم أعد مستعبدة ولا محتلة”

2021-12-03 / 9:33 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال حوار مع الإعلامية نضال الأحمدية، “أنا حاليا ببني شيرين جديدة.. والآن أنا لست مستعبدة ولا محتلة، ولن أقبل أن أكون هكذا مرة أخرى”.

وتوجهت شيرين بالشكر إلى نضال قائلة: “بتجبيلي حقي، وبتكلم معاكي كلام لا أقوله مع الدكتور الخاص بي”.

ونفت شيرين أي حديث يدلي به حسين حبيب والد طليقها الفنان حسام حبيب، خاصة إذا تعلق الأمر بنيتها للعودة إليه.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد فجرت قبل أيام مفاجأة حينما أعلنت انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب، والتي كانت قد سربت تسجيل صوتي لوالده من قبل وهو يدبر مكيدة لزوجة نجله.

وقالت الأحمدية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”: “شيرين طلقت حسام حبيب”، مؤكدة ان أي خبر طلاق سابق كان مجرد شائعة أما هذه المرة فالخبر مؤكد.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫4 تعليقات

  3. غدوز يومين وتسمعوها تزوجت تاني. هاد الفنانين ما يقدروش يعيشو حياة عادية بحال جميع الناس خاصهم يخلقو البلبلة و يقلبو على البوز و يديرو زواج المتعة هاهما مزوجين هاهما مطلقين ها فنانة تزوجت من راجل فنانة أخرى ويتبادلو الازواج فيما بينهم والحياة تستمر. الله يلعن اللي ما يحشم

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