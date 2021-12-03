قيس سعيد

الرئيس التونسي يغير تاريخ الاحتفال بـ “عيد الثورة”

2021-12-03 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس _ متابعة

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011، من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل عام معتبرا أن التاريخ الأول غير ملائم.

وأكد سعيّد في اجتماع وزاري في قرطاج أن “يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير كما تم الإعلان عن ذلك في العام 2011”.

وعلّل سعيّد قراره بقوله إن “الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد (وسط) ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم اقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها”.

وفي 14 يناير عام 2011، سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق، زين العابدين بن علي، إثر انتفاضة شعبية ضده.

وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية، في ديسمبر عام 2010، في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول، محمد البوعزيزي، النار في جسمه احتجاجا على تعامل الشرطة معه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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