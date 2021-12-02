مطالب بتمكين الطالبة ”بلعيد“ من إجتياز ”الامتحان الشفهي“

هبة بريس _ الرباط

تعرف مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فايسبوك حملة بين المتضامنين مع المعتقلة بسجن طنحة “فاطمة للزهراء ولد بلعيد”، لتمكينها من اجتياز المقابلة الشفوية للماستر في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعد نجاحها في الامتحان الكتابي.

وتأتي هذه الحملة أياما فقط بعد اعتقالها من طرف أمن ولاية طنجة، الاعتقال الذي يقول النشطاء والمتضامنون معها إنه جاء على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات الرافضة لشروط “بنموسى” وأيضاً لمواقفها وأنشطتها السياسية، بينما تجزم النيابة العامة على كون الاعتقال يندرج في إطار قضية حق عام مرفوعة ضدها.

ونشر عدد من رواد مواقع الفايسبوك تدوينة جاء فيها ” تمكنت المناضلة المعتقلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد من اجتياز الإختبار الكتابي لماستر سوسيولوجيا التربية بنجاح بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، و مطالبة باجتياز الامتحان الشفوي يوم السبت المقبل 04 دجنبر. وعلى المجتمع المدني المحلي والوطني أن يتحرك بقوة من أجل الضغط على من يعنيهم الأمر لتمكين فاطمة الزهراء من الحضور لاجتياز الامتحان الشفوي وحتى تكمل فاطمة الزهراء مسارها الدراسي المتميز”.

وفي نفس السياق كتب الناشط الحقوقي والأستاذ الجامعي خالد البكاري على صفحته بالفايسبوك أنه و قبل اعتقال فاطمة الزهراء ولد بلعيد، بحوالي شهر ونصف، كانت قد اتصلت بي، بشأن المراجع التي يمكن أن تساعدها لاجتياز مباريات الماستر، مضيفا أنها كانت تنوي التقدم لماستر التربية والسوسيولوجيا، وماستر في الإعلام.

وأردف الناشط الحقوقي، قائلاً : ”المعتقلة فاطمة الزهراء كانت متحمسة جدا لإكمال مسارها الجامعي، وبالموازاة مع ذلك كانت تبحث عن عمل، وقالت لي إنها تتمنى قبولها في ماستر التربية والسوسيولوجيا بجامعة بن طفيل، كما تتمنى أن تبدأ وزوجها تجربة جديدة قريبا من المركز كما قالت لي”.

وختم البكاري تدوينته بالقول : “اليوم، وبحزن وألم تلقيت نبأ تفوقها في اجتياز الشق الكتابي من المباراة، والألم لأن المقابلة الشفهية ستكون يوم السبت رابع دجنبر. فيما جلسة محاكمتها قي حالة اعتقال لن تنعقد إلا يوم 13 دجنبر، متمنيا أن تتدخل أي هيئة مدنية أو شخص اعتباري من أجل تمكينها من الحق في اجتياز المرحلة الشفهية،.

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