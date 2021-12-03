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تقرير.. وجدة تسجل ارتفاعا في أسعار الخضر والفواكه واللحوم

2021-12-03 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة وجدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 0.4 في المئة، مقارنة بشهر شتنبر الماضي.

وذكرت مذكرة للمديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة الشرق، أن هذا التباين يأتي نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 0.5 في المئة، والرقم الاستدلالي لأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0.3 في المئة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية، المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر من سنة 2021، على الخصوص، أثمان “الخضر” بنسبة 4.1 في المئة، و”اللحوم” بنسبة 1.8 في المئة، و”السمك وفواكه البحر” (1.3 في المئة)، و”الخبز والحبوب” و”الزيوت والذهنيات” (0.5 في المئة) و”الحليب والجبن والبيض” (0.4 في المئة).

من جهة أخرى، تراجعت أثمان “الفواكه” بنسبة 5.5 في المئة، وأثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0.2 في المئة، وأثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0.1 في المئة.

وفيما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد ارتفعت أثمان “المحروقات” بنسبة 2.2 في المئة.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة خلال شهر أكتوبر 2021، نتيجة ارتفاع أثمان المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1.7 في المئة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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