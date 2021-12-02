وزير الإعلام اللبناني يؤكد موعد استقالته

هبة بريس _ متابعة

أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الخميس، أنّه سيقدم استقالته غداً الجمعة من وزارة الإعلام، موضحا أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء.

وقال قرداحي في حديث لقناة “الجديد” اللبنانية، إن استقالته هذه “تشكل دعما للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارته إلى دول الخليج، خصوصا المملكة العربية السعودية، ولعلها تصحح العلاقة المضطربة مع لبنان”، وفقا لما نقلته مراسلة الحرة.

ونقلت رويترز، في وقت سابق الخميس، عن مصادر القول إن قرداحي سيقدم استقالته يوم غد الجمعة.

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