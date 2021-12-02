وزير الإعلام اللبناني يؤكد موعد استقالته

2021-12-02 / 10:32 مساءً
0
هبة بريس _ متابعة

أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الخميس، أنّه سيقدم استقالته غداً الجمعة من وزارة الإعلام، موضحا أن موقفه هذا جاء بالتشاور مع الحلفاء.

وقال قرداحي في حديث لقناة “الجديد” اللبنانية، إن استقالته هذه “تشكل دعما للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارته إلى دول الخليج، خصوصا المملكة العربية السعودية، ولعلها تصحح العلاقة المضطربة مع لبنان”، وفقا لما نقلته مراسلة الحرة.

ونقلت رويترز، في وقت سابق الخميس، عن مصادر القول إن قرداحي سيقدم استقالته يوم غد الجمعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of أميركا تسجل إصابة ثانية بـ “أوميكرون”.. والبيت الأبيض يتوقع المزيد

أميركا تسجل إصابة ثانية بـ “أوميكرون”.. والبيت الأبيض يتوقع…

2021-12-02 / 8:22 مساءً
Photo of محكمة تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية

محكمة تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات…

2021-12-02 / 7:04 مساءً
Photo of فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح

فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح

2021-12-02 / 6:33 مساءً
Photo of بعد رصد مسلح “هدد بقتل نفسه”.. طوق أمني حول مقر الأمم المتحدة

بعد رصد مسلح “هدد بقتل نفسه”.. طوق أمني حول…

2021-12-02 / 6:06 مساءً
Photo of اكتشاف إصابة بمتحور “أوميكرون” في باريس

اكتشاف إصابة بمتحور “أوميكرون” في باريس

2021-12-02 / 11:16 صباحًا
Photo of رئيس المكسيك يعلن “السيطرة على الوباء” في البلاد

رئيس المكسيك يعلن “السيطرة على الوباء” في البلاد

2021-12-02 / 9:28 صباحًا
Photo of غوتيريش يجدد دعوته لوقف القتال في إثيوبيا

غوتيريش يجدد دعوته لوقف القتال في إثيوبيا

2021-12-01 / 10:27 مساءً
Photo of وافدة عبر دولة عربية.. الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بـ”أوميركون

وافدة عبر دولة عربية.. الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة…

2021-12-01 / 9:04 مساءً
Photo of غوتيريش يرد على إغلاق بعض الدول حدودها بسبب تفشي “أوميكرون”

غوتيريش يرد على إغلاق بعض الدول حدودها بسبب تفشي…

2021-12-01 / 8:47 مساءً
Photo of الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة “أوميكرون”

الولايات المتحدة تسجل أول إصابة بسلالة “أوميكرون”

2021-12-01 / 8:18 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق