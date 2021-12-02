مسافرون محاصرون بعد قطع الثلوج للطرقات في اقليم بولمان

ع محياوي _ هبة بريس

تسببت الثلوج التي تساقطت بكثافة اليوم الخميس في انقطاع الطريق الوطنية الرابطة بين بولمان وصفرو ، ما اضطر المسافرين والعربات إلى التوقف ريثما يتم إزاحة الثلوج، حيث استنفرت وزارة التجهيز والنقل بإقليم بولمان آلياتها بعد النشرة الإنذارية التي أطلقتها مديرية الأرصاد الجوية. في وقت متأخر.

واضطر مسافرون من مساء ذات اليوم للتوقف في منطقة “ أيت كرموص” كما توضحه الصورة بعد انقطاع سبيلهم إلى مدينة صفرو ،ينتظرون أن تُفتح الطريق في ظل استمرار التساقطات.حيث تم ذلك في وقت متأخر بعدما تعالت اصوات المسافرين المحاصرين عبر نشرهم لفيديوهات عبر مواقع التواصل .

وذكرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السائقين بضرورة احترام علامات التشوير والحواجز الثلجية خلال تنقلاتهم أثناء التساقطات الثلجية والمطرية، وذلك على إثر النشرة الخاصة التي صدرت عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بخصوص التساقطات الثلجية التي من المرتقب أن تعرفها عدد من الأقاليم..

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