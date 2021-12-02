الكشف عن تعاون زراعي بين إسرائيل و4 دول عربية

هبة بريس _ الرباط

كشفت وزارة الزراعة والتنمية الريفية في إسرائيل، أن البنك الدولي يدرس التعاون بين إسرائيل وأربع دول عربية.

وصرحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن البنك يدرس تعاون إسرائيل ومصر والأردن، والمغرب والإمارات، في مسألة البحث والتطوير الزراعي

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وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة تجري حول إقامة مركز دولي لإنشاء ونشر المعرفة في مجال الزراعة الصحراوية.

وأوضحت الوزارة بأنه “في إطار مباحثات أجراها وزير الزراعة عودد فورر، مع نائب رئيس البنك الدولي يورجن فوجل، في مقر البنك بواشنطن تم الاتفاق على إقامة المركز في النقب جنوبي إسرائيل من قبل وزارة الزراعة وسيتم تعزيزه بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة دول المنطقة”.

وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنه ستتم مناقشة الأمر من قبل الطاقم الإداري للبنك الدولي، لافتة إلى أن طواقم مهنية للبنك ووزارة الزراعة الإسرائيلية ستجهز خطة عملية لدفع الرؤيا.

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