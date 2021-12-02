الحكومة تفرج عن أول تعيين في مناصب عليا خلال ولايتها

هبة بريس _ الرباط

أفرجت الحكومة الحالية، برئاسة عزيز أخنوش عن أول تعيين لها في مناصب عليا، وذلك خلا ولايتها الحالية، أياما فقط على مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

فخلال أشغال مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 2 دجنبر الجاري، تم التداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ صحفي عن أشغال المجلس المذكور، يتعلق الأمر بعبد الله بن منصور، الذي تم تعيينه مديرا لمديرية الاستراتيجية والتعاون بقطاع الصيد البحري، في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

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