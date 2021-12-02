أميركا تسجل إصابة ثانية بـ “أوميكرون”.. والبيت الأبيض يتوقع المزيد

هبة بريس _ وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع تسجيل المزيد من الإصابات بسلالة “أوميكرون” المتحورة عن فيروس كورونا المستجد، بعد الإعلان عن تسجيل حالة ثانية في البلاد.

وقالت ساكي: “نتوقع أن يكون هناك المزيد من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ونعمل على الحد من سرعة انتشاره”.

وأكدت المتحدثة أن الفرق الطبية “تعمل على مدار الساعة لتقييم المتحور الجديد من فيروس كورونا وتحديد إجراءات التعامل معه”.

وأعلنت وزارة الصحة الأميركية في ولاية مينيسوتا، الخميس، تسجيل إصابة بـ “أوميكرون”، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة في كاليفورنيا.

وذكرت أن الرجل المصاب يقيم في مينيسوتا، مشيرة إلى أنه سافر مؤخرا إلى مدينة نيويورك، بعد أن تم تطعيمه بالكامل.

وقالت وزارة الصحة بالولاية إنه ظهرت على الرجل أعراض خفيفة، في 22 نوفمبر، وأنه أجرى اختبارا للكشف عن كوفيد-19، في 28 نوفمبر.

وأكدت الوزارة أن الأعراض التي أصيب بها الرجل تلاشت اليوم.

وتحث إدارة الرئيس، جو بايدن، جميع الأميركيين المؤهلين للحصول على لقاحات ومعززات لمحاربة سلالة “أوميكرون”، التي انتشرت بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وتم تطعيم 58.9 في المئة فقط من إجمالي سكان الولايات المتحدة، أو 196 مليون شخص، بشكل كامل، وهي واحدة من أقل المعدلات بين الدول الغنية، وفقا لما ذكرته رويترز.

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