المحكمة توزع 41 شهرا حبسا نافذة على المستشار الإستقلالي ومن معه

2021-12-02 / 7:51 مساءً
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ع محياوي _ هبة بريس

وزعت المحكمة الإبتدائية بفاس، يوم أمس الأربعاء، 41 شهرا سجنا نافذا على 6 متهمين باستغلال سوق الماشية ببنسودة دون سند قانوني و وجه حق ، رغم انتهاء مدة صلاحية عقد يجمع أحدهم مستشار جماعي من حزب الإستقلال، بجماعة فاس التي راسلته لوقف هذا الاستغلال.

ويوجد ضمن المدانين في هذا الملف، شقيقان أحدهما نائب كاتب مقاطعة سايس بفاس، باسم حزب الاستقلال، والثاني من الاستقلاليين الملتحقين بجبهة القوى الديمقراطية، وأدين كل واحد منهما ب8 أشهر حبسا نافذا و5 ٱلاف درهم غرامة نافذة، فيما أدين مساعداهما في استخلاص رسوم استغلال سوق الماشية بمقاطعة زواغة، ب7 أشهر حبسا نافذا و3 ٱلاف درهم غرامة نافذة، مقابل 6 أشهر حبسا نافذا و1000 درهم غرامة، لكل واحد من 3 متهمين توبعوا بدورهم في الملف نفسه.

وقد سبق للمتهمين أن تم توقيفهم من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بتعليمات من وكيل الملك وبناء على شكاية في الموضوع، قبل إيداعهم سجن بوركايز قبل نحو شهر ومتابعتهم لأجل النصب والتزوير وتأجيل ذلك في جلسات سابقة

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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