محكمة تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية

2021-12-02 / 7:04 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية

وذكر موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.

وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: “تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب”.

وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫20 تعليقات

  2. نتمنى له الفوز بالرئاسة لأنه الشخص المناسب له نفوذ قوية وهو شخص بامتياز وعقلاني وله هيبة .فليبيا تحتاج مثل هؤلاء الأشخاص….

  5. كان السيد المعمر القذافي رجل سياسي بامتياز يعرف كيف يتصرف كان صارما في حكمه . نتمنى للسيد سيف الاسلام القذافي ان يشبه أبوه في كل شيء….

  14. نتمنى أن ترجع الفرحة والسرور والابتسامة التي حرم منها منذ سنوات طويلة على يد السيد سيف الاسلام القذافي بالفوز بالانتخابات الرئاسية يآرب.

  16. لانتمنى لهم مثلما وقع لنا في الانتخابات الرئاسية بالمغرب هههههههههههه. كانت وعود كاذبة لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الجديدة. لم يكن أي تغيير ولا اصلاح….. وووووو وها نحن نؤدي ذالك هههههههه الضحك على أنفسهم.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  19. يجب الاستقرار السياسي في هذا البلد.مما خلفته الحروب من قتل ودمار وتخريب وتقسيم واستعمار واستغلال.ووووووووووووو.فالليبيون جد ماسة إلى هذآ الشخص.بواسطته ستسترجع ليبيا كرامتها وسيادتها…..

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