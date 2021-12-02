محكمة تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية
هبة بريس _ متابعة
أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية
وذكر موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.
وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: “تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب”.
وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات
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المجموع 2 آراء
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20 تعليقات
من خلال ملامحه يبذوا الشخص القوي والشهم …مثله مثل أبوه القذافي رحمه الله.
نتمنى له الفوز بالرئاسة لأنه الشخص المناسب له نفوذ قوية وهو شخص بامتياز وعقلاني وله هيبة .فليبيا تحتاج مثل هؤلاء الأشخاص….
إذا انتصر سيف الاسلام القذافي بالانتخابات الرئاسية سنعود ليبيا في أحس من السابق لأنها دمرت بالحروب الأهلية…
نسبة كثيرة يريدون السيد سيف الاسلام القذافي بالفوز في الرئاسة الانتخابية . نتمنى له النجاح والتفوق بالرئاسة…
كان السيد المعمر القذافي رجل سياسي بامتياز يعرف كيف يتصرف كان صارما في حكمه . نتمنى للسيد سيف الاسلام القذافي ان يشبه أبوه في كل شيء….
إذا اختاروا اللبيون سيف الاسلام القذافي رئيساً ؛فنعم الإختيار..
يجب عليه ان يتحلى بالمصداقية والشفافية حتى يكون مثله مثل أبوه القذافي رحمه الله..
إذا انتصر سيف الاسلام القذافي بالانتخابات الرئاسية .سيكون تاريخ يسجل عند اللبيون ….
اللبيون جد ماسة إلى هذآ الشخص لتغير واصلاح ليبيا مما تركته الحروب…
خير الكلام ما قل و دل: التاريخ يعيد نفسه….
إذا اردوا اللبيون التغيير والاصلاح يجب عليهم دعم السيد سيف الاسلام القذافي بالفوز بالانتخابات الرئاسية….
نتمنى ان ترجع ليبيا كما كانت في عهد الرئيس المعمر القذافي رجل الشهامة ..
الشعب يريد اسقاط النظام الحكومي الليبي ويسترجع كرامته وحريته….
نتمنى أن ترجع الفرحة والسرور والابتسامة التي حرم منها منذ سنوات طويلة على يد السيد سيف الاسلام القذافي بالفوز بالانتخابات الرئاسية يآرب.
باذن الله تعالى ستنتصر وتفوز بالرئاسة . لأنك الشخص المناسب لها….
لانتمنى لهم مثلما وقع لنا في الانتخابات الرئاسية بالمغرب هههههههههههه. كانت وعود كاذبة لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الجديدة. لم يكن أي تغيير ولا اصلاح….. وووووو وها نحن نؤدي ذالك هههههههه الضحك على أنفسهم.حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
المصداقية ياسيد سيف الاسلام القذافي هذآ ما يحتاجه منك الشعب الليبي….
اللبيون يريدون منك سيف الاسلام القذافي التغيير والاصلاح…… لأنهم دمروا من طرف المفسدين في البلاد…..
يجب الاستقرار السياسي في هذا البلد.مما خلفته الحروب من قتل ودمار وتخريب وتقسيم واستعمار واستغلال.ووووووووووووو.فالليبيون جد ماسة إلى هذآ الشخص.بواسطته ستسترجع ليبيا كرامتها وسيادتها…..
الفقيه بو لبدة .