محكمة تقبل طعن سيف الإسلام القذافي وتعيده لسباق الانتخابات الرئاسية

هبة بريس _ متابعة

أفادت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم الخميس، بأن محكمة استئناف سبها قبلت طعن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وعودته للترشح في الانتخابات الرئاسية

وذكر موقع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن محكمة استئناف سبها، أصدرت حكمها منذ قليل بعودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الرئاسي.

وقالت قناة الجماهيرية المقربة من سيف الإسلام: “تهنئ قناة الجماهيرية الليبيين بقبول الطعن المقدم ضد استبعاد الدكتور سيف الإسلام من الانتخابات وتدعو للاحتفال بانتصار إرادة الشعب”.

وأضافت القناة أن هناك احتفالات شعبية واسعة وترحيبا كبيرا في جميع المدن الليبية بقبول الطعن وعودة سيف الإسلام للانتخابات

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