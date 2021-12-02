فرنسا.. مسلح يرتدي ملابس النينجا يصيب شرطيتين بجروح

2021-12-02 / 6:33 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل إعلام فرنسية مساء يوم الخميس، إن مسلحا يرتدي ملابس النينجا نفذ هجوما بسيف وأصاب شرطيتين بجروح في مدينة تشيربورغ.

وأفادت بأن قوات الأمن أطلقت النار على الرجل المسلح وأصابته.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية أن الهجوم لا يحمل أي نزعة إرهابية إلى حد الآن.

ونشر وزير الداخلية جيرارد دارميان تغريدة على “تويتر” أعلن من خلالها مساندته لقوات الأمن

إلى ذلك، ذكر موقع “فرانس بلو” نقلا عن شاهد عيان أن الهجوم وقع حوالي الساعة 4 مساءا في محطة بنزين في تورلافيل، مضيفا أن قوات الأمن حاصرته لاعتقاله بعد سرقة سيارة.

وكانت إحدى سكان المنطقة المجاورة لمالاكوف قد أبلغت عن سرقة سيارتها الرمادية من طراز Citroën C3 على الساعة 3:45 مساءا.

وتابع شاهد العيان قائلا إنه تم رصد السيارة من قبل دورية للشرطة، وتمت مطاردتها وصولا إلى محطة البنزين حيث اصطدم السائق بلوحة إشهارية قبل أن يتوقف بالقرب من اسطوانة غاز.

وأضاف أن منفذ العملية نزل من السيارة وهو يرتدي زي النينجا ومعه سيف “كاتانا” (سيف ياباني) ثم توجه نحو سيارة الشرطة.

وأوضح أن المسلح أصاب الشرطية الأولى في ذقنها، ثم أصيب زميلتها في رأسها، مبينا أن شرطيا ثالثا أطلق أعيرة نارية من مسافة قريبة استقرت إحداها في بطنه مما أدى إلى إصابة بجروح خطيرة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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