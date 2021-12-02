هيئة حقوقية تستنكر متابعة “معطلة طنجة”

هبة بريس _ الرباط

استنكرت “هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب” متابعة معطلة طنجة فاطمة الزهراء ولد بلعيد، المتابعة في حالة اعتقال على خلفية الاحتجاجات الرافضة لشروط بنموسى، مطالبة بإطلاق سراحها دون قيد أو شرط.

واعتبرت الهيئة الحقوقية نفسها، في بيان لها، أن التهم التي تتابع بها فاطمة الزهراء مجرد غطاء لاعتقالها، ووسيلة للنيل من سمعتها وكرامتها، ومحاولة لإخراس صوتها، وطريقة تخفي بها الدولة أهدافها الحقيقية للنيل من معارضيها”.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن هذه التهم تهدف كذلك إلى “إثقال ملف فاطمة الزهراء أمام القضاء في حلقة مستمرة من الاعتقالات والمتابعات ضد الصحفيين والمدونين وأصحاب الرأي المعارض للسياسات العمومية التي قادت البلاد إلى الخراب الاقتصادي والاجتماعي، وأدت الى تعميق البطالة والتخلي عن الصحة والتعليم وباقي الأزمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية الأخرى”

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