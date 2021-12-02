أمن العيون يفك لغز سرقة مبالغ مالية داخل وكالة تحويل الاموال

هبة بريس- اشعبان لحبيب

في إطار الابحاث والتحريات، التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة العيون جنوب المملكة، وذلك على اثر بلاغ يفيد سرقة من داخل وكالة تحويل الاموال، علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، تمكنت على ضوء ابحاثها اليوم الخميس 2 دجنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في السرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وتعود تفاصيل هذه العملية، التي قامت بها مصالح الأمن بالعيون بعد توصلها، يوم الثلاثاء 23 نونبر الماضي، ببلاغ حول تنفيد عملية سرقة مبلغ مالي تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من داخل وكالة لتحويل الأموال، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث الميدانية والتقنية، والتي مكنت من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في ضرف وجيز.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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