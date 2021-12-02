بايتاس: حرية التنقل داخل البلاد ستعزز السياحة الداخلية

هبة بريس - الرباط

علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على تداعيات قرار الإغلاق بسبب ظهور متحور أوميكرون.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن القطاع السياحي من القطاعات الاستراتيجية المهمة الذي تعقد عليه الحكومة آمالا كبيرة، لافتا أن الوضع الدولي الحالي يعرف تأثيرا كبيرا على القطاع.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، الى حرية التنقل داخل البلاد، مشددا على أن هذه الحركة الطبيعية ستساهم في تعزيز السياحة الداخلية.

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