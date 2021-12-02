بايتاس: قرارات الإغلاق قانونية واتخذت ل”الحفاظ على المكتسبات”
هبة بريس - الرباط
علق مصطفى بايتاس، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قرار إغلاق الجال الجوي وتعليق الرحلات لأسبوعين بسبب متحور “أوميكرون”.
وأكد بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن هذا القرار يندرج في اطار حرص الحكومة على الحفاظ على المكتسبات المحققة في تدبير جائحة كورونا.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على قانونية القرارات المتخذة، لافتا أن قانون مرسوم حالة الطوارئ الصحية يعطي للحكومة حق اتخاذ إجراءات والإعلان عن قرارات عبر بلاغات صحفية.
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5 تعليقات
قرار حكيم و لا يتخذه الا حكيم الله المعين
واش هذا متتيفهمش ،راه المغرب افلس، وسيباع بثمن بخش لاصحاب رؤوس الأموال من مثال بيل كيث، الذي تمكن من الاستحواذ على فنادق الفور سيسنس الفاخرة التي كانت في حوزة السعودية
اشيد بقرار الحكومة باغلاق المجالين الجوي والبحري للمملكة لمدة اسبوعين حيث يمكن للمغرب من الحفاظ على المكتسبات التي حققها في مجال نجاحه في تلقيح المواطنين مع ابقاء المجال مفتوح للتنقل والسفر داخل ارض الوطن وهذا امر مريح ومطمىن لكي نسمح لعجلة الاقتصاد باستمرار نشاطها فشكرا للمسؤولين الساهرين على حماية صحة المواطنين ونتمنى من الله ان يرفع عنا هذا البلاء قريبا انه سميع مجيب
نعلت الله على حكومة الدل والعار حكومة مصلحتها حكومة عديمة الإنسانية حكومة امتصاص أموال الجالية والشعب
اللهم اغلق عليهم باب رحمتك و زد في فقرهم و ذلهم و هوانهم. انتم و ابليس في نار جهنم خالدين فيها أبدا. تتلذدون بتعاسة المساكين